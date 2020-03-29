Umut ve Emre’den 270 aileye destek

Haber: Volkan Yılmaz

Yıldız futbolcu Cengiz Umut Meraş sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Birlikte olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir şey yoktur! 200 ailenin gıda ihtiyacını karşılıyorum. Bu güzel dayanışmada siz de var mısınız? " diyerek attığı twit ile milli futbolculara yardım için davet gönderdi. Futbolcular arasındaki bu akım Türk halkının ne kadar yardımsever olduğunu gözler önüne serdi.

Cengiz Umut Meraş'ın bu paylaşımın altına ünlü ve yardımsever sanatcı Haluk Levent ise "Fransa Le Havre takımında oynayan sevgili @umutmeras77 aradı. Dayanışma Günleri” için 200 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Umut! Ülen söz bir gün maça geleceğim!" dedi.

Emre’de açıkladı

Boluspor’dan Sivasspor’a giderek bu sezon gösterdiği performansla transferin gözdeleri arasında olan Emre Kılınç’da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye’de 70 ailenin 2 aylık gıda ihtiyacını karşılayacağını belirtti. Ünlü sanatçı Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sivasspor’dan Emre Kılınç beni aradı. Dayanışma günleri kapsamında tam 70 ailenin 2 aylık gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediğini belirtti. Teşekkürler Emre Kılınç. Cansın” sözleriyle ünlü futbolcunun da dayanışma günlerine katıldığını duyurdu.