MAÇTAN DAKİKALAR

6. Dakika Santos, Göztepesporlu oyuncu Tanju ile girdiği ikili mücadele sonucu faul yaptı. Hakem Hüseyin Göcek, Santos’a sarı kart gösterdi.

11. Dakika Santos sağ kanattan topu taşıyarak Göztepe ceza sahasına orta yaptı. Poepon sol ayağıyla topa vurduysa da etkili olamadı.

21. Dakika Hakan tarafından ceza sahasına doğru yollanan topla buluşan Guido Koçer sert vurduysa da top defansa çarparak az farkla dışarı çıktı.

23 Dakika Guido Koçer ile Göztepesporlu Tanju Kayhan’ın girdiği ikili mücadelede Guido Koçer yerde kaldı. Hakem Tanju Kayhan’a pozisyon sonrası sarı kart gösterdi.

26. Dakika Göstepesporlu Canberk Dilaver maçın üçüncü sarı kartını gördü.

31. Dakika Adis Jahovic ceza sahamıza soldan girdi iki defans oyuncumuzu çalımla saf dışı ederek topu Tayfur Bingöl ile buluşturdu. Bingöl’ün vuruşu taca gidince defansımız rahat bir nefes aldı.

38. Dakika Göztepespor yarı sahasının sağ tarafında hava topunda mücadeleye giren Leo Schwechlen ile Poepon arasındaki mücadelede bu kez Bolusporlu Poepon maçın 4. sarı kartını gördü.

45. Dakika Boluspor’da Abdulkadir oyuna dahil olurken, 8 numaralı formayı giyen Özgür maçın ilk yarısının bitimine dakikalar kala maçtan çıktı.

İLK YARI SONUCU 0-0

46 Dakika Boluspor ilk yarının başında ikinci oyuncu değişikliği hakkını Ramazan Sal ile gerçekleştirdi.

49. Dakika Guido Koçer’in ortasına Poepon’in kafa vuruşu kale direğini adeta sıyırarak auta gitti.

51. Dakika Guido Koçer’in sert kafa vuruşunda Göztepe kalecisi Günay Güvenç gole izin vermedi. Üç dakika içinde iki atakla Boluspor etkili şekilde Göztepe kalesine gelmeye başladı.

59. Dakika Göztepe ceza sahasının ön kısmında kaleyi karşıdan gören bir yerde topla buluşan Bolusporlu Abdulkadir Özdemir topa sert vurdu ama top kalenin üstünden oyun alanını terk etti.

62 Dakika Andre Santos’un kullandığı köşe vuruşuna Yusuf Emre gelişine vurduysa da top kaleyi bulmadı.

64. Dakika Andre Santos ile Jean-Jacques Gosso’nun mücadelesinde maçın 5. Sarı kartı Göztepeli oyuncu Jean-Jacques Gosso’ya çıktı.

74. Dakika Tayfur Bingöl Bolusporlu Hakan’ın büyük hatasını affetmeyince 1 sıfır takımını öne geçiren golü kaydetti.

76. Dakika Andre Santos topsuz bölgede Göztepeli oyuncuya yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gördü.

80. Dakika Hakem Hüseyin Göçek 4 Oyuncuya birden sarı kart gösterdi. Ramazan Sal, Alim Öztürk, Halil Akbunar ve Umut Meras sarı kart gören futbolcular oldu.

82. Dakika Göztepe A.Ş ilk oyuncu değişikliğine gitti. Gosso oyunda çıktı yerine Murat Akın oyuna dahil oldu.

86. Dakika Göztepe A.Ş’de Sandro oyuna dahil olurken, maçın tek gölünü kaydeden Tayfur Bingöl oyundan çıktı.

89. Dakika Göztepe A.Ş üçüncü oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Halil Akbunar oyundan çıkarken, Sinan Özkan oyuna dahil oldu.

90. Dakika Adis Jahovic orta sahadan taşıdığı topla Boluspor ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalmasına rağmen son vuruşu gerçekleştiremedi.

90+2. Dakika Alim Öztürk ikinci sarı karttan Kırmızı kart gördü.

90+4. Dakika Sinan Özkan’ın uzun asisti ile topla buluşan Murat Akın topu ikinci kez Boluspor filelerine yolladı. Maç bu golle 2-0 Göztepe lehine sonuçlandı.