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26 Mayıs 2017 Cuma
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    • Umutlar Bolu’ya kaldı

    TFF 1. Lig Play-Off yarı final ilk maçında Boluspor'u konuk eden Göztepe sahadan iki farklı galip ayrıldı. İzmir ekibi maçın 39 ve 73. Dakikalarında birer gol kaydederek maçı 2-0 kazandı.

    26 Mayıs 2017 Cuma 00:00
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    Umutlar Bolu’ya kaldı
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    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Maçtan dakikalar:

    9. dakikada Özgür İleri'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.

    20. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta rakip kaleci Melih topu son anda çizgide kontrol etti.

    21. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Melih golü önledi.

    39. dakikada Tanju'nun ortasında Umut'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

    42. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

    59. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Andre Santos'un şutunda kaleci Günay topu kurtardı.

    72. dakikada Tayfur'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

    73. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Umut, rakibini çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

     

    Stat: Bornova

    Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xx

    Göztepe: Günay xx, Emre Can xx, Leo xxx, Tanju xx, Canberk xx, Gosso xx (Lokman dk. 44 xx), Segbefia xx, Halil xxx (Kobakhidze dk. 89 ?), Tayfur xx, Umut xxx (Murat dk. 85 ?), Adis Jahovic xx

    Yedekler: Göktuğ, Gençer, Emre, Sinan

    Teknik Direktör: Yılmaz Vural

    Boluspor: Melih x, Alim xx, Ramazan x, Fatih xx, Umut xx, Özgür xx, Guido Koçer x (Aldulkadir dk. 80 ?), Andre Santos xxx, Emre xx (Musa Sinan dk. 80 ?), Poepon xx, Bentley xx

    Yedekler: Sabri Can, Renato Arapi, Hakan, Burak, Furkan

    Teknik Direktör: Fuat Çapa

    Goller: Umut (dk. 39 ve 73) (Göztepe)

    Sarı kartlar: Ramazan, Özgür, Andre Santos (Boluspor), Emre Can, Jahovic (Göztepe)

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1., Lig, Play-Off, Yarı

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