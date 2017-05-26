Haber; ESRA ÖZTÜRK
Maçtan dakikalar:
9. dakikada Özgür İleri'nin ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top auta gitti.
20. dakikada Segbefia'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta rakip kaleci Melih topu son anda çizgide kontrol etti.
21. dakikada Tayfur'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Jahovic'in vuruşunda kaleci Melih golü önledi.
39. dakikada Tanju'nun ortasında Umut'un kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
42. dakikada Jahovic'in ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
59. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Andre Santos'un şutunda kaleci Günay topu kurtardı.
72. dakikada Tayfur'un şutunda top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
73. dakikada Jahovic'in pasında topla buluşan Umut, rakibini çalımlayarak topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bornova
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Alpaslan Dedeş xx, Asım Yusuf Öz xx
Göztepe: Günay xx, Emre Can xx, Leo xxx, Tanju xx, Canberk xx, Gosso xx (Lokman dk. 44 xx), Segbefia xx, Halil xxx (Kobakhidze dk. 89 ?), Tayfur xx, Umut xxx (Murat dk. 85 ?), Adis Jahovic xx
Yedekler: Göktuğ, Gençer, Emre, Sinan
Teknik Direktör: Yılmaz Vural
Boluspor: Melih x, Alim xx, Ramazan x, Fatih xx, Umut xx, Özgür xx, Guido Koçer x (Aldulkadir dk. 80 ?), Andre Santos xxx, Emre xx (Musa Sinan dk. 80 ?), Poepon xx, Bentley xx
Yedekler: Sabri Can, Renato Arapi, Hakan, Burak, Furkan
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Umut (dk. 39 ve 73) (Göztepe)
Sarı kartlar: Ramazan, Özgür, Andre Santos (Boluspor), Emre Can, Jahovic (Göztepe)
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