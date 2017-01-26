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26 Ocak 2017 Perşembe
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    • Umutlar sona “ERDİ“: 1-1

    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Boluspor Darıca Gençlerbirliği takımına konuk oluyor.

    26 Ocak 2017 Perşembe 15:10
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    Umutlar sona “ERDİ“: 1-1
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    Haber: Esra Öztürk
    Ziraat Türkiye Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Boluspor Darıca Gençlerbirliği takımına konuk oluyor. Temsilcimiz bu maçı kazanması halinde Kayserispor-Beşiktaş maçının sonucuna göre gruptan çıkma şansını yakalayabilecek. Boluspor yedek ağırlıklı bir kadro ile sahada. Maç kar yağışı altında oynanıyor. Bastıran kar yağışı sonrasında devre arasında saha temizleme çalışmaları yapıldı. Oyunun 2.yarısı çalışmalar nedeniyle geç başladı. Boluspor son dakika Erdi'nin büyük hatası sonrası yediği golle kupaya veda etti: 1-1.
     Stat: Darıca İlçe
    Hakemler: Sarper Barış Saka, Oktay Önge, Seyfettin Ünal
    Darıca Gençlerbirliği: Deniz, Alper, Selçuk, İlyas, Yusuf, Sinan, Alperen (79.dk.Gökhan), Doğancan (63.dk.Hayrullah), Gökhan(46.dk.Metehan), Özer, Murat Can
    Boluspor: Erdi, Ramazan, Necati, Fatih, Hakan, Murat, Yusuf Emre, Burak, Jansen (69.dk.Furkan), Mücahit (46.dk.Musa Sinan), Vrede
    Gol: 39.dk.Vrede (Boluspor), 90.dk.Özer (Darıca Gençlerbirliği)
    Sarı Kartlar: 37.dk.Ramazan, 56.dk.Fatih Nurullah, 84.dk.Yusuf Emre (Boluspor), 67.dk.İlyas, 81.dk.Yusuf, 86.dk.Murat Can (Darıca G.Birliği)
    Kırmızı Kart: 25.dk.Sinan (D.Gençlerbirliği)
     Maçtan Dakikalar
    10.dakika: Murat Vrede'nin pasıyla kaleciyle karşı karşıya kaldı, net pozisyonda golü atamadı. Bu dakikada kar yağışı etkisini arttırınca beyaz top yerine renkli toplarla maç oynanmaya başladı.
    39.dakika (GOOLL): Anco Jansen'in kaleciden dönen topunu tamamlayan Vrede Boluspor formasıyla ilk golünü attı: 0-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
    46.dakika: Murat'ın kafa vuruşunda top farklı şekilde üstten auta gitti.
    54.dakika: Sol taraftan yapılan ortada boş pozisyonda olan Necati kötü bir kafa vuruşu yapınca Boluspor 2.golden oldu.
    56.dakika: Özel cezasahası içi sağ çaprazdan vurdu, top yan ağlarda kaldı.
    58.dakika: Hızlı gelişen Boluspor atağında Jansen'in ortasına net durumdaki Vrede iyi vuramayınca top kalecide kaldı. 60.dakikada çizgiler bir kez daha temizlendi.
    65.dakika: Soldan yapılan ortaya Selçuk yükseldi, kafa vuruşunda Erdi son anda topu çıkardı.
    72.dakika: Vrede cezasahasının hemen dışından çok sert vurdu, kaleci topu son anda kornere çeldi.
    90.dakika (GOL): Erdi'nin büyük hatası sonrası Özer topu boş ağlara gönderdi: 1-1. Uzatma anlarında Hayrullah'ın şutunu Erdi kornere çeldi. Maç 1-1 bitince Boluspor gruptan çıkma şansını kaçırdı.

    Anahtar Kelimeler: Ziraat, Türkiye, Kupası, D, Grubu

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