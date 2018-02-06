Haber: Semih Baykal

Bölgesel Amatör lig 6. Grupta zor günler geçiren ve ligin son sırasında yer alan temsilcimiz Yeniçağaspor, Karaçayır 2 Nolu sentetik sahada sondan birinci sırada bulunan 100. Yıl Soğuksuspor’u ağırladı. Süleyman Yörük ‘ün yönettiği karşılaşmaya iki takımda kontrollü başladı. Karşılıklı atakların olduğu ilk yarıda özellikle rakip takım, Yeniçağaspor kalesinde uzaktan çektiği şutlarla gol aradı. Ancak iki takımda ilk yarıda net gol şansı yakalayamadı ve 0-0’lık skorla soyunma odasına gitti. İkinci yarıya etkili başlayan taraf 100. Yıl Soğuksuspor oldu. Yeniçağaspor kalesini abluka altına alan 100. Yıl Soğuksuspor aradığı golü 70’nci dakikada buldu ve 1-0 öne geçti. Golden sonra beraberliği yakalamak için rakip kaleye yüklenen Yeniçağaspor, bir çok gol pozisyonundan yararlanamadı. Maçta başka gol olmadı ve Yeniçağaspor sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.