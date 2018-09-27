HABER:Gönül Olutürk

Boluspor'da bu sezon oldukça tartışılan isimlerden olan tecrübeli futbolcu Umut Gündoğan attığı iki golle Payasspor maçında en dikkat çeken isimlerden oldu. Ligde henüz golle tanışamayan ve 4 maçta sadece 207 dakika süre alabilen Umut, Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Payasspor karşısına Boluspor forması ile ilk on birde çıktı. Mücadelenin 2. yarısında 72 ve 89'uncu dakikalarda sahneye çıkan Umut iki gol atarak eski günlerine dönüş sinyali verdi. Tecrübeli oyuncu profesyonel futbol kariyerinde Türkiye kupasında bugüne kadar 2013-2014 sezonunda Bucaspor'da oynarken sadece 1 gol kaydedebilmişti