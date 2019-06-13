Umut’un satış payını unutmayın!

Haber: C.Kutay Aykan

Bu dönemin transferdeki gözde isimlerinden biri Umut Meraş oldu. Geçen sezon Bursaspor’un Boluspor’dan renklerine bağladığı ve gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselen 23 yaşındaki savunmacı, birçok takımı peşine taktı. Mali anlamda oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen Bursaspor’un iyi bir paraya göndermek istediği Umut için özellikle Beşiktaş’ın ısrarcı bir tutum sergilediği biliniyor.

Talipleri Fazla

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman daha önce 1,5 milyon Euro ve futbolcu önerdiği tecrübeli oyuncuya Galatasaray ve Fransa’nın Lille takımlarının da ilgisi var. Bursaspor’un bu transferde hesaba katması gereken bir durum daha bulunuyor. Yeşil beyazlılar, Umut’u sattığı rakamın yüzde 20’si Boluspor’a ödemek zorunda. Bilindiği gibi kırmızı beyazlı kulüp, Umut’un Bursaspor’a transferi döneminde böyle bir maddeyi sözleşmeye eklettirmişti.

Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı

Bursaspor forması ile gösterdiği performansla dikkat çeken sol bek Umut Meraş için yeşil-beyazlı kulübe 1.5 milyon Euro ve bir futbolcu teklif eden Beşiktaş, ilk etapta olumsuz yanıt aldı. Bursaspor'un teklifi kabul etmediği ve 3 milyon Euro istediği belirtildi.