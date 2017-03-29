Haber: Aysun Beykoz

Beşiktaşlı öğrenciler tarafından oluşturulan topluluk “Sevdan Kitap Olsun Okulda Derslere” sloganıyla Dodurga Abdi Sin İlkokulu ve Ortaokulu’na yardım amacıyla kitap toplamaya başladı. Gemi Kafe’de toplanan kitaplar 18 Nisan’a kadar biriktirildikten sonra okul kütüphanesine teslim edilecek. Kampanya için Enes Karatay (0 505 9713637) ve Meltem Özçelik (0 537 8694569) nolu telefonlara ulaşılabiliyor. Oluşturulacak olan kütüphaneye Süleyman Seba adı verilecek.