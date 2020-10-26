Üniversite Eskişehirspor'a kapılarını açtı

Haber: Volkan Yılmaz

Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehirspor altyapısına destek veriyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Eskişehirspor altyapısına destek veriyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Eskişehirspor altyapısındaki 17, 18 ve 19 yaş grubu futbolcu adaylarına, antrenörlük ve sportif performans ölçüm hizmetleri veriliyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Eskişehirspor altyapısına verilen destek kapsamında, altyapıda yer alan genç futbolcular haftanın üç günü Eskişehir Teknik Üniversitesi Stadyumu’nda Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Öğr. Gör. Evrensel Heper eşliğinde antrenman yaparak Eskişehirspor Akademi’ye hazırlanıyor. Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin güçlü fiziksel ve akademik altyapısı sayesinde Eskişehirspor’a destek vermekten büyük mutluluk duyduklarını belirten Öğr. Gör. Evrensel Heper: “Yaklaşık bir ay önce başlayan Eskişehirspor – Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliği, oldukça verimli bir şekilde yürütülüyor. Eskişehirspor altyapısında yer alan 17,18 ve 19 yaş kategorilerindeki genç futbolcu adaylarına Üniversitemiz stadyumunda haftanın üç günü 60 ile 90 dakikalık bir süre zarfında antrenman yaptırıyoruz. Antrenmanlara katılarak her geçen gün güçlenen genç futbolcularımızın Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan İnsan Performans Laboratuvarı, Hareket ve Motor Kontrol Laboratuvarı, Hipoksi Laboratuvarı, Egzersiz ve Oksidatif Stres Laboratuvarı gibi sportif performansın ölçüldüğü 7 donanımlı laboratuvardan yararlanarak ölçümlerini gerçekleştiriyor ve bu ölçümler sonucunda hazırladığımız raporları Eskişehirspor ile paylaşıyoruz. Yetkin kadromuz ve güçlü altyapımız sayesinde genç futbolcuları profesyonel yaşama adım adım hazırlıyoruz” dedi. Eskişehirspor Altyapı Antrenörü Orhan Kamacı ise Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nin akademik ve fiziksel altyapı olarak güçlü bir donanıma sahip olduğunu söyledi. Eskişehirspor olarak Eskişehir Teknik Üniversitesi ile iş birliği içinde olmaktan son derece memnun olduklarını dile getiren Antrenör Kamacı, Spor Bilimleri Fakültesi sportif performans ölçüm laboratuvarları başta olmak üzere Eskişehir Teknik Üniversitesi’nin kapılarını açtığı için Eskişehirspor’un şanslı olduğunun altını çizerek, burada eğitim gören ve sportif performans ölçümleri gerçekleştirilen genç futbolcu adaylarının başarılı birer futbolcu olacağına inandıklarını ifade etti.