Ünlü futbolcu Mustafa unutulmuyor

Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’un Süper Lig’de mücadele verdiği sezonlarda 5 yıl formasını giydiği ünlü futbolcu Mustafa Akarcalı (Sarı Mustafa) için Çanakkale’ye gelen Boluspor Kulübü Resmi Dergisi Editörü bir röportaj gerçekleştirdi. Bir döneme damga vuran eski başarılı futbolcu, şimdilerin Antrenörü Mustafa Akarcalı, dergiye yaptığı açıklamada Boluspor sevgisini dile getirerek “Boluspor o sezonlarda kadrosunda gençlere yer vererek, örnek bir kulüp olmuştu. Boluspor’da o kadar çok anım var ki, bunların hepsi belleğimde. Kırmızı-Beyaz olan o formanın Türkiye’nin her yerinde hayranı bulunuyor. Çok sevdiğim Boluspor camiasına teşekkür ediyorum. Benim için Boluspor çok önemli bir değerdir.” diye konuştu.