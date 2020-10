Ünlü Milli Antrenör Bolu’da

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Cimnastik Federasyonu, cimnastikte Türkiye’nin daha iyi yerlere gelmesi amacıyla harekete geçti. Başlatılan proje kapsamında trampolin sporu ve sporcu yetiştirmede kazandığı başarılarla bilinen Gürcü antrenör Zakaria Abramashvili, bir süreliğine Bolu’ya getirildi. Federasyon Başkanı Suat Çelen, cimnastikte Türkiye’nin daha iyi yerlere gelmesi için çok mücadele ettiklerini, Avrupa ve Dünya şampiyonalarında madalya sayılarını artırmayı ve olimpiyatlarda madalya almayı hedeflediklerini söyledi. Abramashvili’nin yapacağı çalışmalarda mevcut antrenörlere bazı odak noktalarını aktarması ve gelecek vadeden sporculara yön vermesi bekleniyor.

TÜRKİYE'Yİ GEZİYOR

Yaptığı açıklamada olimpiyatlar için başarılı sporcular yetiştirmeyi amaçladıklarını belirten Abramashvili, "Federasyon çok özel bir proje yaptı. Her şehre giderek ders veriyorum. Antrenörlerle görüşüyorum. Çocuklar nasıl daha kaliteli çalışır, bunları değerlendiriyoruz. Bu proje süper olacak. Türkiye'nin her yerini dolaşıyorum. Her şey nasıl çalışacağımıza bağlı. Proje ve çocuklar çok güzel. Biz özel çocukları toplayacağız. Onlarla özel antrenmanlar yapacağız" diye konuştu.

SPORCULAR "ZAZA" DİYOR

Görevdeki ilk gününde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, As Başkan Cumhur Özçelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Spor Şube Müdürü Ramazan Demir ve Cimnastik Federasyonu Bolu İl Temsilcisi Mehmet Özdoğan ile birlikte Karaçayır Spor Kompleksinde bir araya gelen antrenör, sporcularla tanışıp yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sporcular tarafından çok sevilen ve “Zaza” olarak bilinen Abramashvili, İl Müdürü Şerafettin Çilkara’yı makamında ziyaret etti. Gördüğü ilgiden dolayı teşekkür eden ve Bolu’da cimnastik sporunun gelişmesi için elinden gelen tüm çabayı göstereceğini söyleyen Abramashvili’ye çiçek hediye edildi.