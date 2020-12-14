Haber: Aysun Beykoz

Arslan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, karşılaşmayı kazanmak istediklerini fakat bunu gerçekleştiremediklerini belirtti. Rakiplerinin genç, dinamik bir takım olduğunu ve kendi takımlarında Kovid-19 nedeniyle eksiklerin bulunduğunu vurgulayan Arslan, "Hastalıkla uğraşan bir kulübümüz var. Geleli bir hafta oldu. Teknik ve fiziksel açıdan iyi çalıştık. Hastalıktan doğan sıkıntıdan dolayı tam çalışamadık." diye konuştu. Arslan, maçın kırılma anlarının olduğunu, dönen toptan bir gol yiyerek 1-0 geriye düştüklerini ifade etti. Penaltı ve Ezeh'in golüyle öne geçtiklerini belirten Arslan, şunları kaydetti: "Soyunma odasında konuştuğumuz ve düşündüğümüz şey, üçüncü golü bulmaktı. Onu bulsaydık maçın fişini çekmiş olacaktık. Genç ve dirençli oyunculara karşı bu maçın bitirici hamlesi üçüncü goldü ama Ezeh ile yakaladığımız pozisyonu gole çeviremedik. Eskişehirspor jeneriklik bir gol atarak beraberliği yakaladı, golden dolayı genç kardeşimizi tebrik ediyoruz. Eksiklerimizi zamanla halledeceğiz, as oyuncularımızın iyileşmesi ve idmanları beraber yaptıktan sonra daha sert bir takıma ihtiyacımız var. Sertlik derecesi daha iyi, öne daha fazla çıkabilen, üretebilen bir takıma ihtiyacımız var. Sadece kontra toplarla oynayamayız, organizasyonlarımızı artırmamız gerekiyor. Bunların hepsini de zamanla yaparız."