Haber: Semih Baykal

11 Temmuz’dan buyana sezon başı hazırlıklarına devam eden sarı yeşilli ekip ilk etap kamp çalışmalarını yaptığı Kocaeli Kartepe’den sonra ikinci etap kamp çalışması olan Erzurum Palandöken kampını yaptığı son antrenman ile tamamladı.

Şanlıurfaspor 2 günlük iznin ardından 3. Etap kamp çalışmaları için Bolu Dorukkaya’da toplanacak ve çalışmalarına burada devam edecek. Akşam yapılan son çalışmada futbolcuların oldukça neşeli olduğu gözlenirken, gruplar halinde yarı alanda çift kale maç yapıldı. 10’ar dakikadan oluşan maçı kazanan ekip diğer grupla karşılaşırken İzzet Yıldırım’ın takımı mavi takım birinci oldu.

Emin Yetim, Transfer çalışmaları devam edecek” Bir yandan da takıma takviye yapan sarı yeşilli ekibini başkanı Emin Yetim, Transfer çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini ve eksik mevkilere transfer yapacaklarını söyledi.

Yetim, “Takımın düzeyi gittikçe iyiye gidiyor. Bazı eksik noktalara oyuncu takviyeleri yaparak ikinci etap kampına yetiştirmeye çalışıyoruz. İnşallah sezona hazır bir takım ile başlamak istiyoruz” dedi.