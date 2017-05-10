HABER: Esra Öztürk
TFF 1.Ligde 15’inci sırada bulunan ve kümede kalma mücadelesi veren Şanlıurfaspor ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren karşılaşmada Manisaspor ile deplasmanda karşılaşacak. 32.haftada Boluspor’un konuğu olan Şanlıurfaspor sahadan 2-0 galip ayrılarak kümede kalma yolunda büyük bir adım attı. 33.haftada Manisaspor’a konuk olacak sarı yeşilli ekip Bolu’da oynadığı karşılaşmanın ardından Bolu’da kampa girerek hazırlıklarını sürdürdü. Hilton By Hampton otelinde konaklayarak kamp Şanlıurfaspor antrenmanlarını da Boluspor’un Karaçayır’da bulunan Tesislerinde gerçekleştiriyor. Boluspor tesislerinin bu güne kadar hiçbir takıma verilmediği ve kullandırılmadığı da gelen bilgiler arasında. İlk 2 şansını Urfa maçıyla kaybeden Boluspor’da yaşananlar kafalarda soru işareti bırakıyor. Konu hakkında
Başkan Çarıkçı’nın açıklama yapıp yapmayacağı da merakla bekleniyor.
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