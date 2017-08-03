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03 Ağustos 2017 Perşembe
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    • Üst düzey güvenlik toplantısı

    Marmara Bölgesinde bulunan illerin valileri İstanbul Valiliğinde bir araya gelerek üst düzey güvenlik toplantısı gerçekleştirdi. Yurt genelindeki son durumu değerlendiren valiler huzur ortamının devamı için kararlar aldı.

    03 Ağustos 2017 Perşembe 11:33
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    Üst düzey güvenlik toplantısı

    Haber; ESRA ÖZTÜRK

    Vali Baruş’un da aralarında bulunduğu “Güvenlik Konulu Bölge Valileri Toplantısı” İstanbul Valiliğinde yapıldı. Toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Yalova Valisi Tuğba Yılmaz, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Edirne Valisi Günay Özdemir, Bolu Valisi Aydın Baruş ve Kırklareli Valisi Orhan Çiftçi katıldı. 10 ilin valisinin katılımları ile gerçekleşen güvenlik konulu toplantıda bölge halkının huzuru ve güvenliğinin tesisi ve devamlılığı için önemli kararlar alındı. Eş güdümlü çalışma ve güvenlik konusunda istihbarat paylaşma dahil her hususun değerlendirildiği toplantının ardından bir açıklama yapılmadı.

    Toplantıda alınan kararların emniyet ve jandarma birimlerine iletileceği ve alt kurumlar bazında eş güdüm destekli çalışmaların artırılacağı belirtildi. 

    Anahtar Kelimeler: Marmara, Bölgesinde, Bulunan, Illerin, Valileri

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