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18 Şubat 2018 Pazar
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    • Üst üste 2. Kez yenildiler

    Türkiye Basketbol 2. Liginde ilimizi temsil eden Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı deplasmanda karşılaştığı Erzurum Büyükşehir Belediyespor’a 71-63 yenildi. Bolu Belediyespor Boluspor lig de üst üste ikinci yenilgisini aldı.

    18 Şubat 2018 Pazar 10:21
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    Üst üste 2. Kez yenildiler

    Haber: Semih Baykal

    Türkiye Basketbol 2. Liginde geçtiğimiz hafta evinde Tenis Eskrim Dağcılık’a 83-86 kaybederek şok bir yenilgi alan Bolu Belediyespor Boluspor bu hafta deplasmanda Erzurum Büyükşehir Belediyespor ile karşılaştı. Erzurum Spor Salonu’nda Burak Yılmaz, Alican Alıcı, Fırat Atar hakem üçlüsünün yönettiği maçta ilk periyodunu ekibimiz 19-17 önde kapatmasına rağmen devre arasına Erzurum BŞB takımı 39-32 önde girdi. 3.periyotta daha etkili olan ev sahibi ekip çeyreğin sonunda 59-44 önde girerek büyük avantaj yakaladı. Son çeyrekte temsilcimiz farkı azaltsa da maçı kazanan 71-63 ile ev sahibi takım oldu. Temsilcimiz bu sonuçla son 2 maçta 2.yenilgisini aldı. Ligde 4.sırada yer alan ekibimiz 16.hafta Mersin deplasmanına çıkacak.

    Anahtar Kelimeler: Türkiye, Basketbol, 2., Liginde, Ilimizi

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