Üst üste 2 şampiyona

Haber: Birol Ertunç

Türkiye Cimnastik Federasyonu’ndan edinilen bilgiye göre Eylül ve Ekim aylarında Bolu’da 2 farklı şampiyona düzenlenecek. Bu şampiyonların ilki 13-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan AC Kadınlar Kulüplerarası YGB Türkiye Şampiyonası olacak. Şampiyonaya son başvuru tarihinin 30 Ağustos olduğu açıklandı. İlimizde düzenlenecek olan 2.organizasyon ise Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası olacak. Bu müsabakalar ise 11 - 13 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Federasyon Kupası’na son başvuru tarihinin 27 Eylül olduğu belirtildi. İlimizde düzenlenecek olan bu iki müsabaka da Murat Canbaş Spor Salonu’nda gerçekleşecek.