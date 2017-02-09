Haber: Erdal Tanrıverdi

Kenarda oturmanın zorluğunu da anlatan tecrübeli antrenör şunları söyledi: "İki takım aynı puandaydı. Averajı onların iyiydi. Kim yenerse bir avantaj sağlayacaktı. Bu yüzden 6 puanlık maçtı bu. Çok mutluyuz. Avantaj yakaladık ama herşey yeni başlıyor. Numune maçımız var, Karayolları ile kritik maçlarımız var. Son 2 maçımız Bolu'da oynanacak çok önemli. Kenarda durmak beni çok zorladı. Bir şey söylemek istiyorsun olmuyor. Hakemler 1-2 hata yaptı ama çok iyi maç yönettiler bilerek hata yaptıklarını sanmıyorum.