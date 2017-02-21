Haber: Erdal Tanrıverdi

Play-Off'a bir adım daha yaklaştıklarını anlatan tecrübeli antrenör şunları söyledi: "Rakip biraz zayıftı ama kazanmak çok önemliydi. Çok mutluyuz. Avantaj yakaladık ama herşey yeni başlıyor. Numune maçımız var, Karayolları ile kritik maçlarımız var. Son 2 maçımız Bolu'da oynanacak çok önemli. Rakibimiz Pursakların zorlu maçları var. Rakibimizin de alacağı sonuçlara göre belki de play-off'u 1-2 hafta önceden garantileyebiliriz. Ancak MSK Urfa ve TVF Spor Lisesi gibi maçları geçmemiz gerekiyor."