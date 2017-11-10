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10 Kasım 2017 Cuma
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    • Üzerimizde oldukça yoğun bir baskı vardı

    TFF 1’inci ligin 12’inci haftasında deplasmanda Gaziantespor ile karşılaşacak olan Boluspor hazırlıklarını teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde gerçekleştirerek antrenmanda oyunculara yenileme çalışması yapıldı.

    10 Kasım 2017 Cuma 12:43
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    Üzerimizde oldukça yoğun bir baskı vardı

    Haber. Semih BAYKAL

    Boluspor teknik direktörü Sait Karafırtınalar, yapılan antrenman öncesinde takımla ilgili açıklamalarda bulundu. Tecrübeli teknik adam, ligde oynanan Samsunspor karşılaşmasını, ligin12. Haftasında deplasmanda oynayacağı Gaziantespor maçı ve takımın son durumu değerlendirdi. Karafırtınalar açıklamasında “Bu maçta 3 puandan fazlasını kazandık. Özgüven kazandık, moral motivasyon kazandık. Sıralama anlamında yukarı çıktık. Bunun devam etmesi için daha anlamlı olması için Gaziantepspor ile oynayacağımız maçın çok daha önemli olduğu ortaya çıktı” dedi.

    BU MAÇTA 3 PUANDAN FAZLASINI KAZANDIK

    Üzerlerinde oldukça yoğun bir baskı olduğunu belirten Sait Karafırtınalar “3 günlük bir izin yaptık. Buna da ihtiyaçları vardı. Çünkü üzerimizde oldukça yoğun bir baskı vardı. Kazanamama baskısı. Onu attığımızı düşünüyorum. Bu maçta 3 puandan fazlasını kazandık.

    Özgüven kazandık, moral motivasyon kazandık. Sıralama anlamında yukarı çıktık. Bunun devam etmesi için daha anlamlı olması için Gaziantepspor ile oynayacağımız maçın çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. Zayıf takım gibi görülüyor, algı o şekilde yürütülüyor. Ama görüyoruz ki bir Rize takımı, Erzurum takımı, Gazişehir Gaziantep takımı orada puan kaybeden takımlar. Biz daha önce Manisaspor’da çalışırken orada oynadık. 4–1 gibi bir skorla kazandık ama ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Oyuncuyu motive etmek anlamında zor. Bu maçı konsantre olacak kadar deneyimli bir oyuncu grubu ile oynuyoruz. Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İnşallah maç bu şekilde geçer, kazanan biz oluruz” ifadelerine yer verdi.

    ERTUĞRUL ÇOK KALİTELİ BİR KALECİ

    Boluspor Kulübü Başkanı Necip Çarıkçı’nın Ertuğrul Taşkıran ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı değerlendiren Karafırtınalar  “Onunla ilgili çok fazla yorum yapmak istemiyorum. Şu anda Gökhan oynuyor. Gayette iyi oynuyor. Sırası, vakti geldiği zamanda Ertuğrul’da gereğini yapacaktır. Hiç şüphe yok, kalitesi belli tartışılmaz. O idari bir konu. Oynayıp oynamaması tamamen bizle alakalı. Biz geldiğimizde Gökhan’ı tercih ettik. Son oynadığı maçtaki performansı da en azından bu maçta haklı olduğumuzu gösterdi. En az Gökhan kadar Ertuğrul’da çok kaliteli bir kaleci” şeklinde konuştu.

    TFF 1. Ligin 11. Haftasında oynanan Samsunspor maçında sakatlanan Özgür İler’nin birkaç hafta sahalardan uzak kalacağını belirtten teknik direktörü Sait Karafırtınalar açıklamasını  “Pek iç açıcı görünmüyor aslında. Özgür’ün alt tendonunda ufak bir yırtık var gibi gözüküyor. Tedavi süreci başladı. Doktorun söylediği bana bu sürenin 2–3 hafta olacağı söylendi. Biraz dinlendireceğiz. Oyuncu kendini iyi hissettiğini söylüyor. İnşallah en kısa zamanda aramıza döner” ifadeleriyle sonlandırdı.

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