Üzülmez Bolu kampında açıklamalarda bulundu

Haber: S. Özge Yücel

Yeni transferlerle iyi bir sinerji yakalamaya çalıştıklarını belirten Üzülmez, "Çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. Oyuncularımıza mantalitemizi, karakterimizi sahaya yansıtmakla ilgili söylediğimiz, anlattığımız şeyler var. Hazırlık maçlarıyla bunları saha içerisinde uygulamaya çalışıyoruz." dedi.

Üzülmez, geniş bir kadroya sahip olduklarını ve ligin ilk haftasında Denizlispor'la karşılaşacakları maça kadar eksiklerini tamamlayarak en iyi şekilde hazır olmak istediklerini anlatarak, "Geniş bir kadro olduk. Yeni katılan arkadaşlarımız var. Futbolda takım kimliğini yakalamanız gerekiyor. Saha içerisinde en az rakip kadar mücadele etmeniz gerekiyor. Oyuncularıma geldiğim günden itibaren bunları anlatmaya çalışıyorum. Onlar da bu süreçte Eyüpspor'a yakışır şekilde kamp dönemi geçiriyor. Hazırlık maçlarında üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalışıyorlar." diye konuştu.

"Coşkulu ve istekli bir Eyüpspor kadrosu kurmak istiyoruz

Belirledikleri hedef doğrultusunda çalışmalarına devam ettiklerini vurgulayan Üzülmez, şunları kaydetti:

"Önemli olan; takım haline gelmek, saha içerisinde aynı düşünceyle hareket etmek. Kendime güveniyorum, oyuncularıma da güveniyorum. Takım içerisinde rekabet olacak ve bu rekabet içerisinde herkes forma şansı bulmaya çalışacak. Biz onlara inanıyoruz, onlar da bize inanıyorlar. Bu 20 günlük sürede güzelce çalıştık. Bu sene hataları minimuma indirerek keyifli bir Eyüpspor izletmek istiyoruz."