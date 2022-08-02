Üzümcü: Başarılı olacağımıza inanıyorum

Haber: Ceylan Beykoz

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın sportif direktörü Tuna Üzümcü, "Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu sezonu sabırlı bir şekilde doğru yönetebilirsek, burada yapacağımız çok iş var. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Afyonkarahisar kampının çok verimli geçtiğini aktaran Üzümcü, "Genç oyuncularımız tecrübeli futbolcularımızla gayet uyum içerisinde çalıştı. Antrenmanlarda ve oynadığımız hazırlık maçlarında gayet iyi performans sergiledi. Sonuç odaklı olmadık ama genç oyuncularımızın hazır olduklarında tecrübeli ağabeyleriyle Altay armasını en iyi şekilde temsil edeceğini gördük." diye konuştu.

Üzümcü, kampta yakaladıkları aile ortamının lige yansıyacağına inandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sabırlı olmamız gerekiyor. Emek sarf etmek gerekiyor. Enteresan ve zor bir sezon olacak. Herkesin fedakarlığına, emeğine ihtiyacımızın olduğu bir sezon olacak. Altay için elimizden gelen bütün fedakarlığı göstereceğiz. Birlik beraberlik içinde hep beraber hareket edeceğiz. İçinde bulunduğumuz durumu da unutmadan, Altay değerlerine sahip çıkarak, gençlerimizi hem Altay'a hem Türk futboluna kazandırıp, alnımızın akıyla bu sezondan çıkmak istiyoruz."

Altyapılarında bulunan sol ayaklı savunma oyuncusu Kerem Gül'ün yapılan kontrollerinde kalbindeki sorunun futbol oynamasına engel olduğunun ortaya çıktığını anlatan Üzümcü, "Biz de kendisini yine bünyemizde Altay'a faydalı olacak şekilde antrenör olarak, analizci olarak kullanmak üzere kampa davet ettik. Kerem Gül de bizimle beraber bundan sonra." açıklamasında bulundu.

Üzümcü, sezon hazırlıklarına yarında itibaren devam edeceklerini, Mustafa Denizli Alsancak Stadı'nda bir hazırlık karşılaşması yapmayı planladıklarını belirterek, "Ligin son maçına kadar taraftarımıza ihtiyacımız olacak. Onların sabrına, desteğine ihtiyacımız olacak. Hep beraber, birlik beraberlik içerisinde bu sezonu sabırlı bir şekilde doğru yönetebilirsek, burada yapacağımız çok iş var. Ben başarılı olacağımıza inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.