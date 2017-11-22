Haber: Gönül Olutürk

Boluspor’un geçtiğimiz sezon gol kralı olan RydellPeopon, bu sezon geri kalan 12 haftada sadece 4 gol kaydedebildi. Bu sezon beklentilerin altında kalan ve bir türlü istediği çıkışı yakalayamayan Peopen uzun aradan sonra sessizliğini Gaziantep deplasmanında bozdu. 2016-2017 sezonunda 20 gol atarak gol krallığında ligi 3. Sırada bitiren Poepon, bu sezonda 12 lig maçında rakip filelere sadece 4 atabildi. RydellPepon bu sezonki en son golünü ligin 6. HaftasındadeplasmanındaErzurumspor’a karşı kaydetmişti. Bu hafta Gaziantepspor’a karşı attığı golle 6 haftalık gol hasretine son verdi. RydelPeopen bu sezon ligin 1.haftasında Akın Çorap Giresunspor’a, 5.haftada Adana Demirspor’a ve 6.haftada da BŞB. Erzurumspor’a karşı gol sevinci yaşamıştı.