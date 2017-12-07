Haber: Semih Baykal

TFF 1. Lig’in 15. haftasındaİstanbulspor ile Boluspor, 8 Aralık Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1970-1971 sezonunda Süper Ligde karşı karşıya geldiler. İstanbul’da oynanan ilk maçı İstanbulspor takımı Ahmet Altuntaş’ın golü ile 1-0 kazanmıştı. iki takım lig bazında toplam 6 maç oynadılar. Bu maçların 1’ini İstanbulspor, 3 maçı da Boluspor takımı kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 11 gol kaydedildi. Bu gollerin 4’ünü İstanbulspor kaydederken, 7 golü ise Boluspor takımı kaydetti. İstanbul’da 3 mücadele oynandı. Bu maçlardan İstanbulspor 1 kere galip gelirken, Boluspor takımı 2 kez galip geldi. Bu maçlarda toplam 5 gol kaydedildi. Bu gollerin 2’sini ev sahibi takım İstanbulspor kaydederken, Boluspor takımı 3 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde;

1970 – 1971 sezonu

09.01.1971: İstanbulspor – Boluspor: 1 – 0

06.06.1971: Boluspor – İstanbulspor: 1 – 1

1971 – 1972 sezonu

02.01.1972: İstanbulspor – Boluspor: 1- 2

21.05.1972: Boluspor – İstanbulspor: 2 – 0

2007- 2008 sezonu

30.09.2007: Boluspor – İstanbulspor: 1 – 1

23.02.2008: İstanbulspor – Boluspor: 0 – 1