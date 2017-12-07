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07 Aralık 2017 Perşembe
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    • Uzun aradan sonra karşılaşacaklar

    TFF 1.Ligin 15.haftasında İstanbulspor ile Boluspor takımı 10 yıl aradan sonra tekrar ligde karşı karşıya gelecekler. İki takım arasında oynanan maçlarda Boluspor’un üstünlüğü görülüyor.

    07 Aralık 2017 Perşembe 10:11
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    Uzun aradan sonra karşılaşacaklar

    Haber: Semih Baykal

    TFF 1. Lig’in 15. haftasındaİstanbulspor ile Boluspor, 8 Aralık Cuma günü İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı’nda karşı karşıya gelecek. İki takım ilk kez 1970-1971 sezonunda Süper Ligde karşı karşıya geldiler. İstanbul’da oynanan ilk maçı İstanbulspor takımı Ahmet Altuntaş’ın golü ile 1-0 kazanmıştı. iki takım lig bazında toplam 6 maç oynadılar. Bu maçların 1’ini İstanbulspor, 3 maçı da Boluspor takımı kazandı. 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda toplam 11 gol kaydedildi. Bu gollerin 4’ünü İstanbulspor kaydederken, 7 golü ise Boluspor takımı kaydetti. İstanbul’da 3 mücadele oynandı. Bu maçlardan İstanbulspor 1 kere galip gelirken, Boluspor takımı 2 kez galip geldi. Bu maçlarda toplam 5 gol kaydedildi. Bu gollerin 2’sini ev sahibi takım İstanbulspor kaydederken, Boluspor takımı 3 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlar ve sonuçları şu şekilde;

    1970 – 1971 sezonu

    09.01.1971: İstanbulspor – Boluspor: 1 – 0

    06.06.1971: Boluspor – İstanbulspor: 1 – 1

    1971 – 1972 sezonu

    02.01.1972: İstanbulspor – Boluspor: 1- 2

    21.05.1972: Boluspor – İstanbulspor: 2 – 0

    2007- 2008 sezonu

    30.09.2007: Boluspor – İstanbulspor: 1 – 1

    23.02.2008: İstanbulspor – Boluspor: 0 – 1 

    Anahtar Kelimeler: TFF, 1.Ligin, 15.haftasında, İstanbulspor, Boluspor

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