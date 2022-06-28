Vagner Love’un  Çaykur Rizespor’a transfer iddiası

Haber: Okay Özcan

Süper Lig’in Eski gol kralı Vagner Love yeniden Türkiye’ye mi gelecek? Çaykur Rizespor Vagner Love transferini bitirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezonda Süper Lig’e veda eden Çaykur Rizespor, önümüzdeki sezonda Spor Toto 1. Lig’de liderliği göğüsleyerek şampiyon olup yeniden Süper Lig’e geri dönmek istiyor.

Transfer dönemi Rize'de hareketli geçecek

Bu noktada Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yeni sezon öncesinde planlamalar yapan Çaykur Rizespor, kadrosunda büyük değişimler yaşaması bekleniyor. İkinci lige düşmesiyle birlikte kadrosundan birçok ismin takımdan ayrıldığı Çaykur Rizespor’da Bülent Korkmaz ve ekibiyle gerçekleştirilen görüşmelerde takıma yapılacak olan yeni takviyeler konusunda fikir alışverişlerinde bulunuluyor.

Rizespor'dan transferde büyük sürpriz!

Ülkemizde Alanyaspor ve son olarak Beşiktaş formasını giyen Brezilyalı golcü Vagner Love’ın menajerler aracılığı ile Çaykur Rizespor’a önerildiği ortaya çıktı. Yönetim bu transferde kararı Bülent Korkmaz’a bırakırken, başarılı teknik adamın bu transfere sıcak baktığı öğrenildi.

Son olarak Danimarka Ligi'nde forma giymişti

38 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Vagner Love, geçtiğimiz sezon Danimarka Ligi ekiplerinden Midtjylland formasını giymişti. Midtjylland formasıyla geçen sezon toplamda 22 karşılaşmaya çıkan Vagner Love, bu maçlarda 6 gol ve 3 asistlik bir katkı sağladı. Sezon sonunda ise sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Vagner Love, bonservisini eline alarak serbest statüde olmaya başladı.

Rizespor oynadıkça kazanmasını istiyor

Vagner Love’ın Süper Lig’de geçtiğimiz senelerde gol kralı olması, oyun tarzının Rizespor’a uygun olması gibi nedenlerden dolayı transfere sıcak bakılırken, oyuncunun ilerleyen yaşı nedeniyle yapılacak olan sözleşmede kulüp kendisini güvenceye almak istiyor. 38 yaşındaki Vagner Love’ın senelik ücretini düşük tutmak isteyen yönetim maç başı ve gol primleri ağırlıklı olmak üzere bir sözleşme imzalamak istiyor.

Transfer bu hafta resmiyet kazanacak

Brezilyalı golcünün menajeri aracılığı ile yapılan görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği öğrenilirken, Çaykur Rizespor ile Vagner Love cephesinin bu hafta içerisinde transferi resmen açıklaması bekleniyor.