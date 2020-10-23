Vakalar hamle gücümüzü azalttı



Haber: C.Kutay Aykan

Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Yücel İldiz'in yerine Altay'ın başında sahaya çıkan Kortan Aktürk de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinin kendilerini de etkilediğini söyledi. Pozitif vakalar nedeniyle eksik bir kadroyla sahaya çıkmak zorunda kaldıklarını kaydeden Aktürk, şöyle konuştu: "Bu da bizim hem hamle gücümüzü azalttı hem de direkt oynayan oyuncularımız da vardı bunların içinde. Kadro tercihimizi değiştirmek zorunda kaldık. Ancak bugünkü kadronun kötü oynadığı anlamına gelmiyor. Mücadele eden herkes elinden geleni yaptı. Altınordu'yu tebrik ediyorum. Pazar günü Giresunspor maçımız var. Yarından itibaren o müsabakaya hazırlanacağız."