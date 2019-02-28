VALİ SPOR TESİSLERİNİ GEZDİ 

Haber: Gökhan Aksoy

Ahmet Ümit’in Spor Tesisleri incelemelerinde Gençlik ve Spor Müdürü Şerafettin Çilkara da hazır bulundu. Karaçayır 3000 kişilik Spor Salonu, Jimnastik Salonu, Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulunan Vali Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’dan tesislerin fiziki durumu, kapasitesi ve yürütülen sportif faaliyetler, antrenörlerden de turnuvalar ve sporcular hakkında bilgiler aldı. Tesisleri ziyaretleri sırasında sporcularla da bir araya gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, sporculara hedeflerini sorarak sohbet etti. Ülkemizin her alanda geliştiğini ve spor tesisleri bakımından da büyük bir atılım yaşadığını ifade eden Bolu Valisi Ahmet Ümit, hem ekonomide hem de sosyal haklarda ülkemizin geldiği noktada sporcularımızdan da dünya çapında büyük başarılar beklediklerini kaydetti.