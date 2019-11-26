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Ve Boluspor Düşme Hattında

Lige iyi başlamayan ve ilk haftalarda düşme hattında yer alan Boluspor bir ara ateş hattından çıksa da Altınordu mağlubiyeti ile yeniden potaya girdi.

Ve Boluspor Düşme Hattında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon yine sil baştan bir takım oluşturan kırmızı beyazlılar yaptığı 17-18 transfer ile en azından ilk altıyı hedeflese de ligin başına bu yana bu hedefinden uzak bir görüntü çiziyor. İlk 4 hafta sonunda hoca değişikliğine giden kırmızı beyazlılar son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak ateş hattından çıksa da rakiplerinin de kazanmasına bir de Altınordu mağlubiyeti eklenince yeniden kırmızı bölgede indi. Boluspor 12. Hafta sonunda  9 puanı silinen Eskişehirspor ve Adanaspor ligin son 3 sırasında yer aldı. 

Esra Perçin

Esra Perçin

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