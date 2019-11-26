Ve Boluspor Düşme Hattında

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bu sezon yine sil baştan bir takım oluşturan kırmızı beyazlılar yaptığı 17-18 transfer ile en azından ilk altıyı hedeflese de ligin başına bu yana bu hedefinden uzak bir görüntü çiziyor. İlk 4 hafta sonunda hoca değişikliğine giden kırmızı beyazlılar son 4 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik alarak ateş hattından çıksa da rakiplerinin de kazanmasına bir de Altınordu mağlubiyeti eklenince yeniden kırmızı bölgede indi. Boluspor 12. Hafta sonunda 9 puanı silinen Eskişehirspor ve Adanaspor ligin son 3 sırasında yer aldı.