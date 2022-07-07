Vedat Muriqi'in son durağı Club Brugge olabilir

Haber: Okay Özcan

Fenerbahçe, Galatasaray ve Hull City'nin ilgilendiği belirtilen Vedat Muriqi'in yeni durağı netleşiyor.

Lazıo bonservisiyle vermek istiyordu

Süper Lig ekiplerinin kiralamak istediği Vedat Muriqi için Lazio'nun oyuncuyu bonservisiyle göndermeyi planladığı ortaya çıkmıştı. İtalyan ekibi, Kosovalı golcünün bonservis bedelini 12 milyon euro olduğunu da Galatasaray yönetimine iletmişti.

Hull City’de devreye girdi

Ayrıca Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City'nin de bu Transfer için devreye girdiği belirtilmişti.

Yeni durağı Belçika oldu

Belçika basınında yer alan habere göre; Club Brugge, Vedat Muriqi'i bonservisiyle kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Brugge ekibinin, bu transfer için Lazio'ya 10 milyon Euro ödeyeceği kaydedildi.

Mallorca'da kiralık olarak forma giydi

Geçen sezonu Mallorca'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki forvet, 19 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.