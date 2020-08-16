Haber: Aysun Beykoz

TFF 1. Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor'un defans oyuncusu Veli Çetin, takımında mutlu olduğunu belirtti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, takımının Bolu'da gerçekleştirdiği ikinci etap kampını değerlendiren Veli Çetin, yeni gelecek transferlerin ekibe çabuk uyum sağlayacağına inandığını aktardı.Kampın güzel geçtiğini belirten 25 yaşındaki oyuncu, şöyle devam etti:"İkinci etap kampındayız. Çalışmalarımız gayet verimli gidiyor. Takıma yeni gelecek arkadaşlarımızın bize uyum sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü öyle bir takımımız var. Burada herkes birbiriyle aile ortamında gibi, cana yakınlar."Takım olarak hedeflerinin bu sene de şampiyonluk olduğunun altını çizen Veli Çetin, "Samsunspor'un hedefi tabii ki de bu sene şampiyonluk. Biz de bunun için çalışıyoruz. Geçen sezon güzel bir dönem geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon da geçen sezon olduğu gibi şampiyonluğa ulaşırız." ifadelerini kullandı.Uzun yıllar Samsunspor'a hizmet etmek istediğini belirten Veli Çetin, şunları kaydetti:"Takıma devre arasında katıldım. Daha öncesinden de Samsunspor'u takip ediyordum. Büyük bir camiaya geldim. Bana Samsunspor'dan teklif geldiğinde heyecanlanmıştım. Tekliften bir hafta sonra Samsun'a geldim ve Samsunspor'a beni bağlayan imzayı attım. Böyle bir takıma geldiğim için çok mutluyum. İnşallah uzun yıllar Samsunspor'a hizmet ederim."