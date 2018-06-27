Haber: Semih Baykal

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden saha komiseri Cezmi Oflaz adına gerçekleştirilen 13’üncü Veteranlar Turnuvası’nda oynanacak karşılaşmalar şiddetli yağış engeline takıldı. Dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur sonrası dolu yağışı ile birlikte karşılaşmalar tatil edildi. Saat 19:30’da başlayan mücadelelerde Elvan İnşaat Kızıkspor BESK ile Sümer Saray, Özyapı ile de Köroğlu Beton karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların ilk düdüğü ile birlikte aniden bastıran yağış sonrası mücadeleler 17 dakika ancak oynanabildi. 17’inci dakikada karşılaşmaların hakemleri yoğun yağış sonrası maçları tatil etme kararı aldı. İki mücadelede kaldığı yerden bugün saat 19:30’da yeniden oynanacak.