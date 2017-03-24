Haber: Esra Öztürk
Karaçayır’da bulunan Amatör evinde düzenlenen toplantıda katılan takımlar ve turnuvanın başlangıç tarihi ile ilgili konular görüşüldü. 16 takımın katıldığı ve Bolu’nun şehitleri Yıldırım Oflaz ile Ozan Özen’in adının verileceği turnuvada 11 Nisan’da yapılacak kura çekiminin ardından ilk maç 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.
İşte Turnuvaya Katılan Takımlar:
Akkent Toar Yapı
Çağsu Hastanesi
Özyapı Mimarlık
Çelikpençe
Gençlik Spor
Sümer Saray
Güzelsur İnşaat
Cengizay İnşaat
Bolu Sanayi Spor
Kale Yapı
Bolu Beton
Jotun Hisarspor
Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin
Sedaş
2023 Vizyon İnşaat
Köroğlu Beton
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