Haber: Esra Öztürk

Karaçayır’da bulunan Amatör evinde düzenlenen toplantıda katılan takımlar ve turnuvanın başlangıç tarihi ile ilgili konular görüşüldü. 16 takımın katıldığı ve Bolu’nun şehitleri Yıldırım Oflaz ile Ozan Özen’in adının verileceği turnuvada 11 Nisan’da yapılacak kura çekiminin ardından ilk maç 17 Nisan’da gerçekleştirilecek.

İşte Turnuvaya Katılan Takımlar:

Akkent Toar Yapı

Çağsu Hastanesi

Özyapı Mimarlık

Çelikpençe

Gençlik Spor

Sümer Saray

Güzelsur İnşaat

Cengizay İnşaat

Bolu Sanayi Spor

Kale Yapı

Bolu Beton

Jotun Hisarspor

Tuncay Kontraplak Anahtarcı Emin

Sedaş

2023 Vizyon İnşaat

Köroğlu Beton