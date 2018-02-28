Haber: Semih Baykal

24-25 Şubat tarihleri arasında Bolu Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası gerçekleştirildi. İlimizin ev sahipliği yaptığı organizasyona yaklaşık 200 sporcu katıldı. Sporcular U40 - U50 – 40/49 yaş, 50/59 yaş ve 60/69 yaş gruplarında yarıştılar. İlimizi temsilen yarışmaya katılan ve aynı zamanda antrenör olan Kıymet Öztürk 40/49 yaş bayanlar kategorisinde ve 40/49 yaş çift bayanlar kategorisinde 3’üncü oldu.Bolu Gençlik Spor İl Müdürü Şahin Ertem, dereceye giren tüm sporcuları tebrik edip, başarılarının devamını diledi.