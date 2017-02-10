Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu'dan 11 sporcunun mücadele edeceği ulusal turnuvanın açılışı bugün saat 09.30'da yapılacak. Kısa adı IVTTA olan İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü tarafından düzenlenen Uluslaraarası Bolu Veteran Turnuvası bugün ve yarın Karaçayır Spor Salonu'nda oynanacak. Bu yıl ki turnuvaya 200 civarında sporcunun katılacağını söyleyen Turnuva Direktörü ve İstanbul Veteran Masa Tenisçileri Spor Kulübü Ferit Atabey ‘’1.Bolu Veteran Turnuvası’nı organize edeceğiz. Turnuvamız ilk kez Bolu’da gerçekleşiyor. Turnuvaya büyük oluştu. Turnuva Merkezi olan Bolu Termal Otel’de yer kalmadı. Misafirlerimizi alternatif konaklama noktalarına yönlendirdik’’ dedi. Bolu’da ilk turnuvanın son derece renkli ve heyecanlı geçeceğini söyleyen Atabey ‘Karaçayır Spor Salonunda 16 masa tenisi masası kuracağız. 1. Bolu Veteran Masa Tenisi Turnuvası ile aynı zamanda Bolu’nun tanıtımına da katkı sağlayacağız’’ diye konuştu. Bolu Veteran Turnuvası’nın 30 yaş üzerinde herkese açık gerçekleşeceğini söyleyen Atabey ‘’ Lisansı olan bayan ve erkek sporcuların yanı sıra sağlık raporunu ibraz eden herkes turnuvada yer alma hakkı kazandı. Turnuvada erkek ve bayan tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorileri olacak’’ dedi.