Veteranlar Turnuvası Statüsü Belli Oldu

Haber: Aysun Beykoz

ASKF ve Futbol İl Temsilciliği’nden alınan bilgiye göre 27 Mayıs Pazartesi günü saat 18.00’de Karaçayır ASKF binasında ilk toplantı yapılacak. Evrensellik ve kardeşlik ilkesinden hareketle belirli yaş gruplarını bir araya getirmeyi ve spor yaptırmayı amaçlayan turnuvanın statüsü şu şekilde:

1-35 yaşını doldurmuş olmak (1983 ve daha önce doğumlu)

2-Takım adları siyasi-ırkçılık ve şiddet içeren isimler olamaz.

3-Turnuvada katılım sayısına göre gruplar ve fikstür tertip komitesi tarafından belirlenir.

4-Grup müsabakaları tek devreli puan usulüne göre oynanacak olup gruplarında ilk 4 sırayı alan takımlar çapraz eşleşme sureti ile eleminasyon olarak çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları oynayacaklardır.

5-Eleme müsabakalarında eşitlik halinde uzatma olmayıp direkt seri penaltılara geçilecektir.

6-Müsabakaların süresi 30+30 dakikadır.

7-Tertip komitesine verilecek takım listesinde sporcu sayısı en az 8 en fazla 16 olacaktır. Müsabaka isim listesinde en fazla 16 sporcu, 1 antrenör ve 1 idareci bulunacaktır.

8-Oyuncu değişikliğinde sınır yoktur. Sahaya en az 5 sporcu ile çıkılacaktır.

9-Müsabakalarda TFF futbol müsabaka talimatları uygulanacak olup ofsayt kuralı uygulanmayacaktır.

10-Averaj sisteminde önce kendi aralarında yapılan müsabakada puan üstünlüğüne bakılır. Kendi aralarında yapılan müsabakalarda puan ve gol averajı eşit ise genel averaja bakılmaksızın tek maç eleme müsabakası ile üstün olan takım belirlenir. Eleme müsabakasında eşitlik halinde uzatma olmadan direkt penaltı atışları ile galip gelen takım belirlenir. Aynı puana sahip takım 2’den fazla ise kura ile eşleşmeler belirlenir.

11-Takımlar saha şort ve forma ile veya sırt numaralı yelekler ile çıkacaklardır.

12-Takımlar müsabaka saatinden 30 dakika önce listelerini vermiş olup müsabaka saatinde sahada hazır olacaklardır.

13-Turnuvaya katılan sporcular sağlık sorunu olmadığına dair taahhütname imzalayacak ve nüfus kağıdı fotokopisini takım listeleriyle beraber tertip komitesine teslim edeceklerdir.

14-Müsabakalar tek hakem ve yarı sahada oynanacaktır.

15-Müsabaka saatinde hazır olmayan takım hükmen 3-0 yenik sayılacak, 2 müsabakaya çıkmayan takım turnuvadan ihraç edilecektir.

16-Çift sarı karttan ve bariz gol şansından ihraç olan sporcular daha sonraki maçta oynayacak olup direkt kırmızı kart gören sporcular (disiplin ihlali gerektiren durumlar) tertip komitesi kararının beklemek zorunda olup, karar çıkmasına kadar müsabakalarda oynamayacaklardır.

17-İtirazlar müsabakayı takip eden 24 saat içinde varsa belgeleriyle beraber 100.00 TL itiraz bedeli yatırılarak tertip komitesine yapılacaktır.

18-Müsabakalarda 2018-2019 sezonu faal sporcu vize yaptırmış 1983 ve daha büyük en fazla 1 sporcu oynayabilir.

19-Tertip komitesi turnuvada her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.

Gerekli Bilgi İçin:

ASKF: 0374 2123804

Cemallettin METİN: 0532 3662357

Mitat AY: 0 536 6159900

Bayram ÖZTÜRK: 0542 2786786