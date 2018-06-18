Bu sene 13’üncüsü düzenlenecek Veteranlar Futbol Turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi. Karaçayır’da bulunan Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirilen kura çekimine kulüp yetkilileri katıldı. 16 takımın katıldığı turnuvada iki grup oluşturulurken, ilk maç 19 Haziran Salı akşamı oynanacak. Geçtiğimiz yıl çok renkli görüntülere sahne olan turnuvanın bu sene de aynı heyecanla devam etmesi bekleniyor.
Gruplar ise şu şekilde oluştu:
A GRUBU
Akkent Toar Yapı
Çağsu Hastanesi
Sem-Mak
Çıtırland-Güzelsur
Jotun Hisarspor
Saha Komiserleri Derneği
GHSİM
Eniştenin Yeri
B GRUBU
Hakkı Alper İnş. Anahtarcı Emin
Cengizay İnş.
Öz Yapı Mimarlık
Köroğlu Beton
Bolu Beton
Kale Yapı
Elvan İnşaat Kızıkspor
Sümer Saray
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