Bu sene 13’üncüsü düzenlenecek Veteranlar Futbol Turnuvasının kura çekimi gerçekleştirildi. Karaçayır’da bulunan Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu binasında gerçekleştirilen kura çekimine kulüp yetkilileri katıldı. 16 takımın katıldığı turnuvada iki grup oluşturulurken, ilk maç 19 Haziran Salı akşamı oynanacak. Geçtiğimiz yıl çok renkli görüntülere sahne olan turnuvanın bu sene de aynı heyecanla devam etmesi bekleniyor.

Gruplar ise şu şekilde oluştu:

A GRUBU

Akkent Toar Yapı

Çağsu Hastanesi

Sem-Mak

Çıtırland-Güzelsur

Jotun Hisarspor

Saha Komiserleri Derneği

GHSİM

Eniştenin Yeri

B GRUBU

Hakkı Alper İnş. Anahtarcı Emin

Cengizay İnş.

Öz Yapı Mimarlık

Köroğlu Beton

Bolu Beton

Kale Yapı

Elvan İnşaat Kızıkspor

Sümer Saray