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13 Nisan 2017 Perşembe
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    • Veteranlarda heyecan başlıyor

    Bu yıl 12’incisi düzenlenecek Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. İki grupta toplam 17 takımın mücadele edeceği turnuvada A grubunda 8 B grubunda 9 takım bulunuyor.

    13 Nisan 2017 Perşembe 12:22
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    Veteranlarda heyecan başlıyor

    Haber: Aysun Beykoz

    Şehit Yıldırım Oflaz ve Ozan Özen adına düzenlenecek olan 12.Veteranlar Futbol Turnuvasında gruplar belli oldu. Toplam 17 takımın mücadele ettiği turnuvada A grubunda 8 takım B grubunda 9 takım bulunuyor. Turnuvanın ilk maçı 17 Nisan Pazartesi akşamı oynanacak.

     

    A Grubu

    Anahtarcı Emin

    Çelikpençe

    Saray 2 Pastanesi

    GHSİM

    Bolu Beton

    Jotun Hisarspor

    Besk Elvan İnşaat

    Semmak

     

    B Grubu

    Akkent Toar Yapı

    Çağsu Hastanesi

    Özyapı Mimarlık

    Cengizay İnşaat

    Sümer Saray

    Kale Yapı

    Sedaş

    Köroğlu Beton

    2023 Vizyon İnşaat

    Anahtar Kelimeler: Bu, Yıl, 12’incisi, Düzenlenecek, Veteranlar

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