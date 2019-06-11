Veteranlarda Kura Çekildi

Haber: Aysun Beykoz

14.sü gerçekleşecek olan Veteranlar Futbol Turnuvası kura çekimi 18.00’de ASKF binasında yapıldı. Turnuva 13 Haziran Perşembe günü başlayacak. Turnuvanın kura çekiminde TFF İl Temsilcisi Cemalettin Metin ve ASKF yetkilileri, kulüp temsilcileri, antrenörler ve hakemler de yer aldı. 14 takımın mücadele edeceği turnuvada takımlar 7’şerli 2 gruba dağıldı. Kura çekimi sonrası A Grubu’nda Yurt İletişim, Akay Kardeşler, Saray Pastanesi 2 Anahtarcı Emin, Jotun Hisarspor, Köroğlu Beton, Sem-Mak, Çağsu Hastanesi, B Grubu’nda ise Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Güzelsur İnşaat, Sümer Saray, Akkent Toar Yapı, Gerede Altundağ İnşaat, 1965 Taraftarlar Derneği ve BESK takımları yer alıyor. 7 hafta sürecek olan grup maçlarında ilk haftanın programı ise şöyle:

A Grubu 1.Hafta

13 Haziran Perşembe

19.30: Saray Pas.2.Anahtarcı Emin-Sem-Mak

19.30: Köroğlu Beton-Jotun Hisarspor

20.45: Çağsu Hastanesi-Akay Kardeşler

B Grubu 1.Hafta

14 Haziran Cuma

19.30: BESK-Güzelsur İnşaat

19.30: Sümer Saray-1965 Taraftarlar Derneği

20.45: Gerede Altundağ İnşaat-Akkent Toar Yapı