Video Konferansla Ok Attılar

Haber: Aysun Beykoz

Türkiye Okçuluk Federasyonu (TOF), önceki gün 19 Mayıs Gençlik Kupası Yarışması düzenledi. Federasyondan yapılan açıklamaya göre 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen yarışmaya, 8 ayrı şehir ve 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik havuz sporcuları video konferans aracılığıyla katıldı. Organizasyon, önceki gün saat 10.00'da başladı ve federasyonun sosyal medya hesapları ile TOF TV üzerinden canlı yayımlandı. Kategorilerinde ilk 3 sırada yer alan sporculara ödülleri, federasyonun düzenleyeceği ilk ulusal faaliyette teslim edilecek. 9 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı programı çerçevesinde gerçekleştirilen organizasyonda, 8 farklı şehirdeki 10 ayrı tesiste çalışmalarını sürdüren 2020 olimpik sporcuları video konferans aracılığıyla mücadele etti.

Klasik yay kategorisinde düzenlenen yarışmada dereceye giren sporcular şunlar:

Erkekler: 1. Mete Gazoz, 2. Ulaş Berkim Tümer, 3. Samet Ak

Kadınlar: 1. Yasemin Ecem Anagöz, 2. Zeynep Köse, 3. Ezgi Başaran