VIP Tribününde kavga

Haber: Volkan Yılmaz

Bolu’da oynanan ve olaylı geçen Boluspor – Eskişehirspor karşılaşması sonrası tribünde kavga çıktı. Çıkan kavgada Eskişehirspor yöneticileri, Boluspor taraftarına, yöneticilerine ve gazetecilere saldırdı.

İkinci yarının sonlarına doğru tansiyonun yükseldiği karşılaşmada; Osman Özköylü, Ümit Kurt ve Rydell Poepon’un gördüğü kırmızı kartlar sonrası iyice yükselen gerginlik maç sonrası kavgaya dönüştü. Maçın ardından tribünler boşaltılırken çıkan tartışma sonrası Eskişehirspor kulüp yöneticileri, Boluspor taraftar ve yöneticilerine saldırdı. Kavgayı çevik kuvvet güçlükle ayırdı. Çevik kuvvetin müdehalesi sırasında Eskişehirsporlu saldırganlardan biri gazetecilerin işini yapmasına engel olmaya çalıştı. Gazetecilere hakaret eden şahıs aynı zamanda bir basın mensubunu da darp etti.

Kavganın çıktığı tribünde Bolusporlu futbolcuların aileleri de bulunuyordu. Rydel Poepon’un ailesinin de bulunduğu tribünde ağza alınmayacak hakaretler savuran ve şiddetten vazgeçmeyen Eskişehirspor yöneticilerinin gözü kimseyi görmedi.

Çevik Kuvvet Yoğun Önlem Aldı

Kavganın ardından stad boşaltılırken Bolusporlu taraftarlar stadın önünde toplandı. Çevik kuvvet polislerinin yoğun önlem aldığı stadta tribünde yapılan saldırıya tepki gösteren taraftarlar polisler tarafından dağıtıldı. Taraftarlardan biri polislere; “Siz Bolu’yu sevmiyorsunuz!” dedi.