Voleybol Aday Hakem Kursu açılacak

Haber: Erdal Tanrıverdi

Açılması planlanan hakem kursuna 17-30 yaş arasındaki adaylar başvurabilecekler.45 kişinin müracaat etmesi halinde açılacak kursun tarihleri katılım sayısına ulaşıldığında belirlenecek. Son başvuru tarihi 22 Kasım 2021 olan kursa katılmak isteyenlerin, şartları uygunsa, dilekçe ve kimlik fotokopisi ile başvuru yapabilecekler.

ARANAN ŞARTLAR;

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Lise veya dengi okulda okuyor ya da lise veya dengi okuldan mezun olmak,

3. 17 yaşından gün almış ve 31 yaşından (yaş hesabında içinde bulunan takvim yılının 31 Aralık tarihi baz alınır) gün almamış olmak, (30 yaşını aşan süreyi Voleybol branşında faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak),

4.Adli sicil kaydı bulunmamak,

5.Disiplin kurulunca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak, yukarıdaki şartları taşıyan ve kursa düzenli devam edenler, kurs sonunda yazılı sınavına tabi tutulurlar. MHGK tarafından hazırlanan sınav soruları, sınav sırasında ve yerinde bütün sınava katılanların huzurunda açılarak, Kurs Direktörü denetiminde adaylara dağıtılır ve sınav bitiminde toplanan sınav kâğıtları görevli Kurs Direktörü tarafından MHGK ya değerlendirilmek üzere gönderilir. Kurs sonunda yazılı sınavdan en az 70 puan alarak başarılı olanlar Aday Hakem olurlar ve bu talimat uyarınca müsabakalarda görevlendirilirler.

Hakem kursuna katılmak isteyen adaylar, ayrıntılı bilgi için Bolu Voleybol İl temsilcisi Hamit Özdamar ile iletişime geçebilirler.