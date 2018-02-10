Haber: Semih Baykal

Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları ilimizde yapılmaya başlandı. Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları bayanlarda 12 il, erkeklerde 12 ilin katıldığı toplamda 280 sporcunun mücadele edeceği müsabakaların açılış töreni bugün 17 Temmuz Spor Salonunda yapıldı.

Müsabakaya katılan il ve takımlar;

VOLEYBOL GENÇ ERKEKLER (A) TAKIMLARI:

1. Ankara - TVF Spor Lisesi

2. Antalya - Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi

3. Bartın - Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

4. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi

5. Bolu - Bolu Atatürk Anadolu Lisesi

6. Bursa - Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

7. Çankırı - Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

8. Düzce - Barbaros Anadolu Lisesi

9. İstanbul - Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi

10.Kocaeli - 19 Mayıs Anadolu Lisesi

11.Sakarya - Hendek Anadolu Lisesi

12.Zonguldak - TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi

VOLEYBOL GENÇ BAYANLAR (A) TAKIMLARI:

1. Ankara - TVF Spor Lisesi

2. Bartın - Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

3. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi

4. Bolu - Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi

5. Düzce - 15 Temmuz Şehitler Düzce Anadolu Lisesi

6. İstanbul - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi

7. İzmir - Özel Gelişim Koleji

8. Kocaeli - Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi

9. Konya - Özel Profesyonel Eğitim Anadolu Lisesi

10.Sakarya - Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

11.Yalova - Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi

12.Zonguldak - Çaycuma Nihat ,kantarcı Anadolu Lisesi

17 Temmuz ve Karaçayır Spor Salonlarında devam edecek müsabakalarda tüm takımlarımıza İl Müdürlüğümüz adına başarılar dileriz.