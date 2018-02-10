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    • Voleybol Gençler (A) müsabakaları başladı

    2017- 2018 eğitim öğretim yılı okul sporları faaliyetleri voleybol gençler (a) müsabakaları başladı.

    09 Şubat 2018 Cuma 13:16
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    Voleybol Gençler (A) müsabakaları başladı

    Haber: Semih Baykal

    Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları ilimizde yapılmaya başlandı. Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları bayanlarda 12 il, erkeklerde 12 ilin katıldığı toplamda 280 sporcunun mücadele edeceği müsabakaların açılış töreni bugün 17 Temmuz Spor Salonunda yapıldı.

    Müsabakaya katılan il ve takımlar;

    VOLEYBOL GENÇ ERKEKLER (A) TAKIMLARI:

    1. Ankara - TVF Spor Lisesi

    2. Antalya - Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi

    3. Bartın - Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    4. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi

    5. Bolu - Bolu Atatürk Anadolu Lisesi

    6. Bursa - Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    7. Çankırı - Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    8. Düzce - Barbaros Anadolu Lisesi

    9. İstanbul - Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi

    10.Kocaeli - 19 Mayıs Anadolu Lisesi

    11.Sakarya - Hendek Anadolu Lisesi

    12.Zonguldak - TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi

    VOLEYBOL GENÇ BAYANLAR (A) TAKIMLARI:

    1. Ankara - TVF Spor Lisesi

    2. Bartın - Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    3. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi

    4. Bolu - Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi

    5. Düzce - 15 Temmuz Şehitler Düzce Anadolu Lisesi

    6. İstanbul - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi

    7. İzmir - Özel Gelişim Koleji

    8. Kocaeli - Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi

    9. Konya - Özel Profesyonel Eğitim Anadolu Lisesi

    10.Sakarya - Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

    11.Yalova - Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi

    12.Zonguldak - Çaycuma Nihat ,kantarcı Anadolu Lisesi

    17 Temmuz ve Karaçayır Spor Salonlarında devam edecek müsabakalarda tüm takımlarımıza İl Müdürlüğümüz adına başarılar dileriz.

    Anahtar Kelimeler: 2017-, 2018, Eğitim, öğretim, Yılı

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