Haber: Semih Baykal
Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığınca organize edilen Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları ilimizde yapılmaya başlandı. Okul Sporları Voleybol Gençler A Grubu müsabakaları bayanlarda 12 il, erkeklerde 12 ilin katıldığı toplamda 280 sporcunun mücadele edeceği müsabakaların açılış töreni bugün 17 Temmuz Spor Salonunda yapıldı.
Müsabakaya katılan il ve takımlar;
VOLEYBOL GENÇ ERKEKLER (A) TAKIMLARI:
1. Ankara - TVF Spor Lisesi
2. Antalya - Alanya Şehit Abdullah Ümit Sercan Anadolu Lisesi
3. Bartın - Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
4. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi
5. Bolu - Bolu Atatürk Anadolu Lisesi
6. Bursa - Ticaret ve Sanayi Odası Gürsu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
7. Çankırı - Çankırı Şehit Korhan Kuruçay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
8. Düzce - Barbaros Anadolu Lisesi
9. İstanbul - Büyükçekmece Ruhi Sarıalp Spor Lisesi
10.Kocaeli - 19 Mayıs Anadolu Lisesi
11.Sakarya - Hendek Anadolu Lisesi
12.Zonguldak - TED Karadeniz Ereğli Koleji Vakfı Özel Lisesi
VOLEYBOL GENÇ BAYANLAR (A) TAKIMLARI:
1. Ankara - TVF Spor Lisesi
2. Bartın - Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
3. Bilecik - Kumral Abdal Anadolu Lisesi
4. Bolu - Emine Mehmet Baysal Anadolu Lisesi
5. Düzce - 15 Temmuz Şehitler Düzce Anadolu Lisesi
6. İstanbul - Özel Saint Benoit Fransız Lisesi
7. İzmir - Özel Gelişim Koleji
8. Kocaeli - Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi
9. Konya - Özel Profesyonel Eğitim Anadolu Lisesi
10.Sakarya - Yenimahalle Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
11.Yalova - Şehit Osman Altınkuyu Anadolu Lisesi
12.Zonguldak - Çaycuma Nihat ,kantarcı Anadolu Lisesi
17 Temmuz ve Karaçayır Spor Salonlarında devam edecek müsabakalarda tüm takımlarımıza İl Müdürlüğümüz adına başarılar dileriz.
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