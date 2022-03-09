Voleybol: Haftanın programı

Haber: S. Özge Yücel

Yapılan açıklamaya göre bu hafta sonunda pazar günü deplasmanda Aydın BŞB ile karşılaşacak olan Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız 24. hafta maçında sahasında Kuzeyboru'yu konuk edecek. Mücadele 20 Mart Pazar günü Karaçayır Spor Salonunda saat 16.00'da oynanacak. 25. hafta mücadelesinde ise ekibimiz deplasmanda Yeşilyurt maçına çıkacak. Bu önemli mücadele 27 Mart Pazar günü saat 17.00'de İstanbul'da oynanacak. Ekibimiz ligin son haftasında ise Eczacıbaşı ile sahasında kaşrılaşacak. Bu maçın tarihi ve saati TVF tarafından daha sonra açıklanacak.