Voleybol: Haftanın programı

Haber: Ceylan Beykoz
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
Sultanlar Ligi
5 Mart Cumartesi:
13.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (Vakıfbank Spor Sarayı)
15.30 Fenerbahçe Opet-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)
6 Mart Pazar:
13.00 EczacıbaşıDynavit-Yeşilyurt (Eczacıbaşı)
14.00 Karayolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Cengiz Göllü)
16.00 Bolu Belediyespor-PTT (Karaçayır)
Efeler Ligi
5 Mart Cumartesi:
13.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Yeni Kızıltepespor (Burhan Felek Vestel)
13.00 Allpower Akü Cizre Belediyespor-Ziraat Bankkart (Şırnak)
15.30 Tokat Belediyesi Plevne-Altekma (Ali Yücel)
16.00 Bingöl Solhanspor-Spor Toto (Karşıyaka)
6 Mart Pazar:
16.00 Avşar Maden Suyu Afyon Belediyesi Yüntaş-Galatasaray HDI Sigorta (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)
17.00 Halkbank-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Başkent)
7 Mart Pazartesi:
15.00 Arkas Spor-Sorgun Belediyespor (Atatürk Sigorta Shop)