Haber: Ceylan Beykoz

Kursun direktörlüğünü MHK Üyesi Aydın Ay, Kurs Öğretmenliğini ise Uluslararası Hakem İlhami Şenyurt yapacak. Kursa katılmak isteyenler Voleybol İl Temsilcisi Seyfettin Kiniş’ten (0532 567 6068) bilgi alabilecek. Katılmak isteyenlerin Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nde İsa Okumuş’a başvurması ve Türkiye Voleybol Federasyonu’nun Türkiye Garanti Bankası nezdindeki Anafartalar Caddesi Şubesi (IBAN: TR20 0006 2000 7110 0006 2957 92) hesabına 150 TL yatırması gerekiyor. Kursa katılmak isteyenlerde aranan şartlar şöyle:

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

2-En az lise veya dengi okullardan birinden mezun olmak.

3-19 yaşından gün almış ev 31 yaşından gün almamış olmak (30 yaşını aşan süreyi faal sporcu veya antrenör olarak geçirenler için 36 yaşından gün almamış olmak.)

4-Adli sicil kaydı bulunmamak.

5-Disiplin kurullarınca 6 ay veya daha uzun süreli cezalandırılmamış olmak