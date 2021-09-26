Voleybol hakemleri kahvaltıda buluştu



Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Voleybol Hakem ve Gözlemcileri 2021-2022 sezonu öncesi moral, enerji ve birliktelik için kahvaltıda bir araya geldi. Organizasyon ile ilgili bir açıklama yapan Bolu Voleybol İl Temsilcisi ve aynı zamanda Ulusal Hakem Hamit Özdamar “Voleybol İl temsilciliğinde ilk aylarım ve kendimi çok şanslı hissediyorum çünkü Bolu Belediyespor Kadın Voleybol takımımız Türkiye'nin en üst Ligine çıkma başarısını gösterdi. Sultanlar Ligi dünyanın en iyi 3 liginden bir tanesi, Bolulu voleybol severler dünyanın en iyi voleybolcularını spor salonunda canlı izleme şansını bulacak. Sadece voleybol severler için değil biz hakemler antrenörler için de büyük bir şans. İl temsilciliği olarak hedefimiz ilimizde voleybolu daha da aktif hale getirerek her kategoride birçok kulüp takım çıkararak turnuvalara katılım sağlayıp ve bunun sonucunda da güçlü bir alt yapı oluşturmaktır. Bunun yanında en geç Kasım ayında tekrar salonlarımızı canlandırarak kurumlar arası voleybol turnuvası, öğretmenler arası voleybol turnuvası, sağlık çalışanları voleybol turnuvası gibi organizasyonları başlatmayı hedefliyoruz” dedi.

“İlimize önemli voleybol organizasyonlarını getirmeyi hedefliyoruz”

Bugüne kadar birçok başarılı projeye imza attıklarını ve bundan sonra da hedeflerinin bu doğrultuda olduğunu söyleyen Özdamar “Uzun zamandır yapamadığımız Kum Voleybolu turnuvamızı Gençlik ve spor il müdürlüğümüz ile beraber organize ederek tekrar başlattık ve 38 tane takımın katılımı ile turnuvamızı gerçekleştirdik. Hedeflerimizden bir tanesi de ilimize önemli voleybol organizasyonlarını getirmektir. Bunun için de Federasyonumuzu ziyaret ederek taleplerimizi ileteceğiz. Hep birlikte Bolu'da Voleybolu en iyi yerlere çıkarmak için çaba göstereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bolu Belediyespor Voleybol Takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz”

Bu sezon Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek olan Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımına başarılar dileyen Özdamar “Bize her zaman destek olan Bolu Belediyespor Kulüp Başkanı Sayın Sinan Barut'a, kulüp yöneticilerinden Sayın Altu Yaşın'a ve diğer tüm yöneticiler ile çalışanlarına sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Kahvaltımıza katılan, Bolu Belediyespor Kadın Voleybol Takımı Menajerine, Gözlemci ve hakemlerimize teşekkür ederiz. Sultanlar Ligi'nde de Bolu Belediyespor Voleybol takımımıza sonsuz başarılar diliyoruz. Tüm Bolulu taraftarlarımızı Bolu'nun Sultanları'nın Fenerbahçe Kadın Voleybol takımı ile 8 Ekim Cuma günü saat 16.00 da oynayacağı ilk lig maçına davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Murat Arslanata gözlemci olarak devam edecek

Uzun yıllar voleybol hakemliği yapan Murat Arslanata’nın hakemlik süresinin dolduğunu ve bundan sonra gözlemcilik yapacağını belirten Özdamar “Son olarak yıllardır ilimizde ve İstanbul'da en üst liglerde hakemlik yapmış sevgili abimiz Murat Arslanata'nın da hakemlik süresi dolmuş ve bundan sonra Hakem Gözlemcisi olarak devam edecektir. Kendisine uzun yıllardır voleybola hakem olarak yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder ve Gözlemcilik hayatında başarılar dileriz. Günün anısına bir plaket takdim etmek istiyorum” diyerek sözlerine son verdi.