Haber: Gönül Olutürk

Voleybolda yeni hakem kıyafetlerinin 5 Ocak 2018 tarihinden itibaren tüm Türkiye’de giyilmesine karar verilmesinin ardından, Bolulu hakemler yeni kıyafetlerini çok yakında giyecekler.Bolu Bölgesi hakemleri yeni kıyafetleri eskilere oranla çok daha iyi tasarlandığını belirterek, uygulamadan memnun olduklarını söylediler. TVF kıyafetlerini tamamlayan illerin de hemen uygulamaya geçebileceğine, yeni hakem kıyafetlerini temin edemeyen iller için; 8 Ocak 2014 tarihine kadar ücretlerinin yatırılmasının uyarılmasına, 18 Şubat 2018 tarihinden itibaren ise tüm Federasyon faaliyetinde yer alan maçlarda yeni hakem kıyafetlerinin giyilmesine karar verildiğini açıkladı.