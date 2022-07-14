Voleybol Milletler Ligi finalleri Ankara’da başlıyor

Haber: Ceylan Beykoz

Voleybol Milletler Ligi final maçları için heyecan dorukta. Sporseverler "Voleybol Milletler Ligi finalleri ne zaman?" sorusuna yanıt arıyorlar. Konuya ilişkin detaylar haberimizde.

İlk kez Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan Voleybol FIVB Milletler Ligi finalleri için heyecan dorukta. Ay-yıldızlı A Milli Kadın Voleybol Takımımız, puan cetvelinde 7. sırada yer almasına rağmen, ev sahibi olma avantajıyla finallere 1. sıradan katıldı. Üst üste 4. kez final etabına kalma başarısı gösteren Ay-Yıldızlı ekip, 2018 yılında gümüş, 2021 yılında ise bronz madalya kazandı.

Voleybol Milletler Ligi finalleri Ankara’da

TVF Ankara Spor Salonu'nda 13-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek FIVB Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele edecek milli takım, lig etabında ilk hafta maçlarını Ankara'da, ikinci hafta maçlarını Brezilya'da, üçüncü hafta maçlarını ise Kanada'da oynadı.

Üç bölümden oluşan lig etabını ilk 8'de bitiren ABD, Brezilya, İtalya, Çin, Japonya, Sırbistan, Türkiye ve Tayland, final etabında mücadele etme hakkı elde etti.

Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye’nin maç takvimi

Başantrenör Giovanni Guidetti yönetimindeki "Filenin Sultanları", ilk maçını 14 Temmuz Perşembe günü saat 18.30'da Tayland ile oynayacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Organizasyonun 13-14 Temmuz tarihlerinde oynanacak çeyrek final müsabakalarının programı şöyle:

13 Temmuz Çarşamba:

15.00 Brezilya-Japonya

18.30 ABD-Sırbistan

14 Temmuz Perşembe:

15.00 İtalya-Çin

18.30 Türkiye-Tayland

FIVB Milletler Ligi Finalleri'nin yarı final müsabakaları 16 Temmuz'da, final ve üçüncülük maçları ise 17 Temmuz'da yapılacak.