Haber: Aysun Beykoz

Bu yıl 16 takımın mücadele edeceği turnuvanın fikstürü bugün saat 18.00’de Arçelik Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşecek. Takım temsilcilerinin yanı sıra organizasyon komitesi ekibinin yer alacağı fikstür çekiminde gruplar ve maç programı belli olacak. Lisans zorunluluğu olmayan turnuvada takımlar dışarda 1 oyun transferi yapabilecek. Tek hekimli sağlık raporu oyuncuların turnuvada oynamasına yeterli olacak. Listeye 16 kişi yazılabilecek, maç listesi ise 12 oyuncudan oluşacak. 2 kişi takım sorumlusu olacak ancak takımlarda koç olmayacak.