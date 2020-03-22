Voleybolcuları Başkan Karşıladı

Haber: Ceylan Beykoz

Kulüp Başkanı Sinan Barut, voleybol takımını ve teknik ekibi Karaçayır’da bulunan Boluspor tesislerinde karşıladı. Karşılaşmaların ardından Başkan Sinan Barut, voleybol takımına ve teknik ekibe teşekkür etti. Sultanlar Bursa’da oynanan play-off maçlarında başarılı olamamıştı. Temsilcimiz 3 maçını da kaybederek Süper Lige çıkma şansını kaybetmişti. Bolu Belediyespor’da şimdi teknik heyet ve sporcuların durumları merak ediliyor. Bolu Belediyespor yönetiminin bir çok oyuncuyla yollarını ayırması bekleniyor.